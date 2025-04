Mantova-Spezia 2-2: il Sassuolo festeggia la promozione in A

Dopo la pesante vittoria conquistata nel derby contro il Modena, bastava il pari dello Spezia per certificare il cammino netto della banda di Grosso e il ritorno nella massima serie dei neroverdi appena nove mesi dopo la clamorosa retrocessione.

Mantova-Spezia 2-2

E così è stato: in vantaggio di due gol, gli ospiti si fanno agguantare nel finale dal Mantova. La gara sembrava essersi messa in discesa grazie alle reti di Aurelio ed Esposito ma a complicare i piani è l’espulsione di Bertola, che di fatto apre la rimonta dei lombardi firmata Maggioni (doppietta). Per la gioia del Sassuolo.



La B dura solo nove mesi

Dopo le difficoltà iniziali, vedi il clamoroso tonfo interno per 1-4 contro la Cremonese, Grosso con pazienza riesce a cucire l’abito adatto alla squadra, dando il là ad una cavalcata inarrestabile e in solitaria. Pisa e Spezia provano a tenere il passo ma la forza dei neroverdi, che tra le fila annoverano gente come Laurientè, Berardi, Toljan, Obiang e Verdi, è netta tant’è che la promozione arriva con largo anticipo e un distacco di 9 punti sulla seconda e 16 sulla terza. Un cammino fatto di 23 vittorie in 33 giornate, di cui 13 in casa e 10 in trasferta. 73 le reti realizzate, con una media di 2,21 punti a partita. A Carnevali l’arduo compito di rinforzare la Rosa in vista della prossima stagione.