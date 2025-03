Anticipazioni Tradimento: le puntate dal 16 al 22 marzo 2025

Ecco tutte le anticpazioni sulla soap Tradimento in onda su Canale 5 domenica 16 marzo dalle 21.20; da lunedì 17 a venerdì 21 marzo dalle 14.10; sabato 22 marzo 2025 dalle 14.45.

Tradimento, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2025

Un ex dipendente di Oltan, licenziato e in cerca di vendetta, minaccia di fare una strage se Oltan non si presenta al cantiere con tre milioni di dollari. Ozan tenta di calmarlo, ma lui rimane irremovibile. Un operaio avvisa Tolga, che si precipita sul posto con Selin e raggiunto da Oylum.

Tolga neutralizza l'uomo, ignorando Oylum. Selin persuade Tolga a dare un'altra chance a Oylum. Entrando nella discoteca del Diber Hotel, vedono Oylum ballare con Behram: Tolga, crede che Oylum sia lì per divertirsi e se ne va contrariato, ma lei in verità attende l'arrivo del padre, che entra nel locale con una giovane influencer.

Oylum esce dunque dal locale, mentre Behram invia a Elmas foto compromettenti di lui e Oylum. Elmas sfrutta le immagini fornendole ai giornali scandalistici per avvantaggiarsi nella causa di divorzio.

Sezai informa Güzide della sua intenzione di partire per il Canada per incontrare sua figlia. Un giudice conferma l'accusa di omicidio premeditato contro Yesim, fissando la cauzione a 2,5 milioni di lire turche.

Güzide viene convocata dal vicepresidente dell'ordine degli avvocati: è accusata di aver divulgato segreti commerciali di un cliente, e sospettando di Tarik, scopre che Ismet e Salih sono suoi clienti. Determinata a smascherarli, va da Ismet e avvia una diretta sul suo profilo social denunciando il complotto. Durante la diretta Tarik viene rapito da due uomini.

Mentre è in viaggio per il Canada, Sezai viene fermato dalla polizia e portato in centrale. Güzide, ignara di ciò, attende una sua telefonata, ma non riesce a mettersi in contatto con lui. Yesim paga la cauzione e torna a casa, ma trova una brutta sorpresa: la corrente è stata staccata e tutte le utenze chiuse da Güzide dopo la vendita della casa.

Oylum si sfoga con la madre e le confessa di aver baciato Behram per mettere fine al suo amore impossibile con Tolga. Güzide cerca di consolarla e le promette di non ostacolare la sua relazione.

Tahir chiede a Tarik di far rimuovere l'ingiunzione di Elmas sul suo terreno o di pagargli 5 milioni di dollari entro un mese. Tarik promette di soddisfare la richiesta e viene rilasciato. Behram vorrebbe conquistare Oylum, ma lei non gradisce.

Fotografata con Tolga, Selin è ora vista come la nuova fidanzata. Sezai nega le accuse ma viene trattenuto. Tarik scrive a Güzide fingendosi Sezai, informandola di essere atterrato in Canada. Yesim e Ilknur chiedono a Tarik di riattivare le utenze, ma lui non può farlo. Yesim scopre così che la casa non è intestata a Tarik, ma a un suo cliente. Selin rinchiude Tolga e Oylum nel suo appartamento, sperando che si chiariscano.

Improvvisamente un uomo in moto spara a Güzide e Zeynep. Güzide rimane illesa e Zeynep viene colpita di striscio. Güzide sospetta di Ismet, che l'aveva minacciata poco prima. Tarik assume un hacker per violare la mail di Güzide. Sezai è accusato di essere a capo di un cartello della droga ed è stato arrestato poco prima della partenza.

Ozan e Zelis si recano alla Pedromol per affrontare Ismet, ma scoprono che è morto d'infarto poche ore prima. Tarik utilizza la mail di Güzide e scrive alla figlia di Sezai, dicendole che il padre le aveva nascosto la verità sui loro incontri.

Sahin rivela a Güzide che Tarik ha pagato Orhan per intimidire Elmas. Quando Güzide informa i figli, Ozan vorrebbe vendicarsi, ma lei lo placa e decide di denunciare Tarik. Ümit minaccia Tarik di confessare, ma viene corrotto con la promessa di rivedere sua figlia.

Tolga cerca di far ingelosire Oylum mostrandosi affettuoso con un'altra ragazza; ferita, Oylum si avvicina a Behram. Oylum e Ozan decidono di cambiare il cognome in quello della madre, provocando l'ira di Tarik.

Dove vedere Tradimento in tv e in streaming

Mediaset





Gli episodi della serie turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity



