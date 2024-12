Dopo la partita serale della giornata odierna fra Napoli e Lazio al Maradona terminata per 0-1 in favore dei biancocelesti grazie al gol di Isaksen nel secondo tempo, ha parlato l'allenatore dei partenopei Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

Io penso che la partita di oggi abbia detto che la strada che stiamo attraversando è giusta, perché nella nostra idea c'è la voglia di comandare la partita e cercare di creare delle situazioni per fare male all'avversario. Sicuramente c'è da migliorare, però ci stiamo lavorando. Non sono dispiaciuto della prestazione dei ragazzi, secondo me hanno fatto una buona gara contro un grande team che non è una meteora. Però non sono assolutamente scontento, è inevitabile che durante il nostro percorso ci siano degli inciampi