Il campionato di Serie A ci sta regalando una bellissima lotta al vertice che non permette di fare troppi pronostici per quanto concerne la lotta scudetto. In cima alla classifica ci sono infatti tre squadre in appena 3 punti, e queste sono Atalanta, a quota 37, Napoli, a quota 35 e Inter, a quota 34. Stasera i partenopei scenderanno in campo al Marassi di Genova, nella gara delle 18, e avranno l'occasione di conquistare nuovamente il primo posto in attesa della Dea, che giocherà domani. La gara contro il Genoa sarà fondamentale anche per difendersi dall'attacco dei nerazzurri, che sono appena a -1.

Marcus Thuram

Anche nella zona bassa della classifica vige un grande equilibrio. Lo dimostra il fatto che dal diciassettesimo al dodicesimo posto c'è solo un punto. Il grifone si trova al tredicesimo posto con gli stessi punti di Lecce e Roma, e nelle ultime cinque gare ha trovato 4 pareggi e 1 vittoria.

Ultimi scontri diretti e curiosità su Genoa-Napoli

Negli ultimi 5 incroci fra queste due squadre si sono avuti 2 pareggi, 2 vittorie per gli azzurri e 1 vittoria per i rossoblu. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato, dove era riuscito a fare meglio nel periodo compreso fra febbraio e marzo del 2022, in cui riuscì ad ottenere quattro clean sheet consecutivi. Vieira è ancora imbattuto a seguito delle prime quattro partite sulla panchina del Genoa.

Patrick Vieira (ph. Depositphotos)

Per quanto riguarda la compagine azzurra è interessante sapere che in Serie A Conte è l'unico allenatore ad aver toccato quota 35 punti dopo le prime 17 partite con tre squadre diverse. Il tecnico era infatti stato capace, in questo arco temporale, di arrivare a 37 punti quando allenava la Juventus, e 42 punti quando invece era sulla panchina dell'Inter.

Il Napoli per mettere pressione all'Atalanta

Siamo quindi in piena lotta scudetto e la gara di oggi potrà cambiare gli equilibri della classifica per una notte, con il Napoli che, in caso di vittoria, si porterebbe a +1 sui bergamaschi, spodestandoli dal primo posto, in attesa proprio del risultato della gara che i ragazzi di Gasperini dovranno giocare contro l'Empoli domani alle 18 a Bergamo.

Gli azzurri scenderanno in campo con Juan Jesus, che avrà il difficile compito di sostituire l'infortunato Buongiorno, perno assoluto del reparto arretrato. Neres è ancora favorito per la titolarità, in quanto per Kvaratskhelia è ancora troppo presto andare in campo dal 1' dopo l'infortunio, nonostante sia recuperato. Sarà poi l'allenatore a scegliere se utilizzare il georgiano anche solo per qualche minuto a gara in corso.

David Neres (ph. Image Sport)

