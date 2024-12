L'ex difensore bianconero Daniele Rugani affronterà la Lazio questa sera in Europa League. Baroni sfida Farioli mentre Rugani sfida i biancocelesti dopo essere stato vicino proprio a vestire la loro maglia durante questa estate prima di trasferirsi tra le fila dei lancieri dell'Ajax.

In occasione di questa importantissima sfida, i colleghi di tuttomercatoweb hanno intervistato in esclusiva l'Agente di Daniele Rugani, Davide Torchia. Vi riportiamo un breve estratto della loro intervista con le parole più salienti dell'agente.

Mi piace molto Ato, terzino sinistro di soli 18 anni che ha già fatto 80 partite. Parliamo di un calciatore ancora giovanissimo, ma pronto, da prendere. Sutalo in mezzo alla difesa si è ripreso dopo l'annata storta e sta facendo bene, in mediana Henderson è ancora lucidissimo... Davanti segnalo Godts, 19enne belga, che è un esterno sinistro davvero fortissimo. Non dimentichiamoci poi Fitz-Jim, altro talento venuto su dal settore giovanile. Insomma, ci sono sicuramente