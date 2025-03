Vessicchio: "La Juve è innocente a differenza dell'Inter che è colpevole. Non è possibile..."

L'opinionista e tifoso della Juventus, Sergio Vessicchio, in un video pubblicato su YouTube è tornato ad attaccare l'Inter.

“La serietà della Juventus si trova solo esclusivamente nell'impunibilità della non iscrivibile, è lì la serietà della Juventus. Più sono le condanne sportive inflitte alla Juventus, più sono i fatti non puniti della non iscrivibile. L'innocenza della Juventus sta nella non punita non iscrivibile, è quello il meccanismo. Più ci sono elementi di condanna della Juventus, più sono i reati e i non illeciti della non iscrivibile. Non è possibile che dopo questi reati e illeciti, non venga presa una decisione. E' chiaro ed evidente che tutto deve inserito in un contesto di un ragionamento logico… Tutti conosciamo l'innocenza della Juventus perché non ci sono reati ed illeciti da punire a differenza dell'Inter. Non è credibile un sistema che non condanna dei delinquenti, quelle accuse nei confronti della Juventus non sono credibili”.