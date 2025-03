Cassano: "Se ha fatto questa mer****, Giuntoli deve dimettersi. Stile Juve? Stile di me***"

L'ex calciatore, Antonio Cassano, nell'ultima puntata di “Viva el Futbol” ha attaccato duramente la Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta e in modo particolare si è scagliato contro il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

"Confermo le critiche fatte a Thiago Motta. In questo momento, magari poi lo avrà, era improponibile per una squadra con un certo status e ha fatto malissimo. Non mi aspettavo facessero questa mer****. Quando parlano di stile Juve voglio capire che c****o significa? Ma stile Juve cosa? Stile di m****".