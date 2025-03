Avellino, Criscitiello: "Non ci hanno dato sette rigori in questo campionato. Spero che..."

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, durante l'ultima puntata di “Speciale Calciomercato” ha parlato in modo particolare del campionato di Serie C soffermandosi sull'Avellino, squadra per cui tifa, attualmente primo in classifica con 60 punti a +2 sull'Audace Cerignola, secondo. Lo stesso Criscitiello parlando degli irpini ha sbottato per alcuni episodi arbitrali accaduti in questa stagione.

Tifosi Avellino (ph. Image Sport)

Criscitiello: “Avellino, piazza importante”

"L'Avellino è una piazza importante, da massima serie. Nel corso della gara degli irpini con il Potenza non è stato dato un calcio di rigore netto ai lucani? Se la mettiamo così allora diciamo che a noi dell'Avellino non hanno dato sette rigori. Il primato della compagine irpina, squadra cui io tifo, è assolutamente peritato. Mi auguro che la compagine campana possa essere promossa".

