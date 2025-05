Cassano: "A Napoli Allegri farà la fine di Rudi Garcia. Arriveranno tempi bui, i napoletani..."

Dopo la vittoria del 4° scudetto, in casa Napoli tiene banco il futuro di Antonio Conte con il tecnico salentino che potrebbe tornare alla Juventus e con il presidente De Laurentiis che starebbe pensando a Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Conte. Intanto nell'ultima puntata di “Viva el Futbol” l'ex calciatore, Antonio Cassano, ha parlato del possibile successore di Conte.

"Ora per riportare c'è solo un modo, andare dalla piazza e dire che si riparte con un allenatore giovane che faccia divertire. Uno come Fabregas e Italiano. Ma da come si parla forse arriverà Allegri che è la brutta copia di Ancelotti. Ma Ancelotti ha vinto l'impossibile ed è stato tritato ed esonerato. A Napoli devi fare un tipo di calcio ed accontentare anche la piazza. Con Allegri ci saranno tempi bui come con Rudi Garcia, si toccassero i napoletani" .