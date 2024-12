Dall'enorme spavento di ieri sera dopo appena 17 minuti di gioco all'ancor più grande sospiro di sollievo per la salute di Edoardo Bove, che nel corso della serata di ieri era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze a causa di un malore improvviso.



Si era temuto il peggio sin da subito, con il terrore dipinto sui volti dei suoi colleghi di Fiorentina ed Inter che sono stati costretti inevitabilmente - e giustamente - ad interrompere la propria partita a seguito di una situazione che sembrava avere dei risvolti drammatici.



Sin dalla mattinata di oggi, sono fortunatamente arrivate notizie rassicuranti dai giocatori stessi della Fiorentina, che dopo essere andati a trovarlo hanno potuto confermare la buona condizione di salute di Edoardo Bove, che è apparso cosciente, vigile e lucido nelle sue interazioni con i compagni di squadra e con i dirigenti viola.

Edoardo Bove e Nicoló Barella (ph. Image Sport)

Lo spavento improvviso di ieri sera, si temeva il peggio per Bove

Come detto, l'episodio avvenuto allo stadio Artemio Franchi nella serata di ieri ha causato non poca preoccupazione per la Fiorentina, per l'Inter e per il mondo del calcio in generale, in attimi di terrore vero e proprio relativamente alla salute e alla vita di un giocatore che sembrava essere vittima di una situazione disperata.



Tanto è stato lo sgomento per una situazione che sembrava essere precitata nel corso di pochi minuti quando Edoardo Bove si era improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi e venendo soccorso per tempo dai suoi colleghi di Fiorentina ed Inter e ricoverato d'urgenza all'ospedale Carregi di Firenze.



Fortunatamente, le notizie in arrivo dalla testimonianza dei giocatori stessi della Fiorentina erano già state molto rassicuranti e un'ulteriore conferma della buona salute di Bove ci arriva anche dalla dirigenza viola stessa, che nell'ultima ora ha avuto modo di rilasciare un comunicato ufficiale su quanto accaduto.

Esto es lo que importa en el deporte… obviamente no subiré el video, pero lo que hizo Fiore e Inter es de aplaudir.



Todo lo mejor para Bove! pic.twitter.com/C1H66EMP17 December 1, 2024

L'ultimo comunicato ufficiale della Fiorentina: arrivano notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo

Dopo le ultime notizie in arrivo dall'Ospedale Carregi di Firenze, è emerso il quadro più rassicurante che ci si potesse aspettare per la salute di Edoardo Bove, che è attualmente risulta “sveglio, vigile ed orientato” dopo che nella serata di ieri era stato messo in terapia intensiva precauzionale per monitorare la sua situazione clinica.



Non sono state ancora rese ufficiali le cause che hanno determinato il malore di ieri sera, ma al momento l'importante è che il classe 2002 sia stabile e al sicuro con lo staff medico del Carregi pronto a fare tutti i controlli necessari per monitorare la sua salute.



Un enorme sospiro di sollievo per il mondo del calcio, che può tornare con il sorriso per Edoardo Bove:

ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri.



Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.



La Fiorentina ringrazia l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l'intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con i loro messaggi ed il loro sostegno che hanno dato grande conforto sia al Club che ad Edoardo ed alla sua famiglia.