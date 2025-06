Evento di grande successo quello organizzato dal Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna

Un’altra serata indimenticabile all’insegna della passione, dell’amicizia e dei colori giallorossi: si è svolto ieri il tesseramento ufficiale del Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna, un appuntamento che ormai è diventato una vera e propria tradizione per i tifosi del Catanzaro residenti nel capoluogo emiliano.

L'evento a Bologna

In un’atmosfera calorosa e familiare, gli amici del club si sono ritrovati per celebrare l’inizio della nuova stagione insieme, gustando una cena semplice ma dal sapore autentico: panino con salsiccia calabrese e altri prodotti tipici della nostra terra, a ribadire l’orgoglio delle radici calabresi che unisce tutti i presenti.

Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna

Un grazie sentito va a tutti i nostri sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile: Anica Flora Pulizie, Pizzerie Span, Labate Ingegneria, Automotive Mauro, Manutecar, Albergo delle Drapperie, Pizzeria Made in Italy, Sirty DJ, Rosticceria Campana Re Crudo, Pizzeria Bella Napoli Bologna e un ringraziamento speciale a 7 Gold per l’ospitalità e la disponibilità.

Claudio Borghi Special Guest

Ospite d’onore della serata è stato l’indimenticabile Carlo Borghi, ex giocatore del Catanzaro. A scaldare i cuori dei presenti ci ha pensato il sempre brillante Enrico Ciaccio, che ha regalato momenti di allegria con la sua simpatia contagiosa, insieme alla splendida Natascia Merighi, presenza elegante e graditissima.

Come da tradizione, immancabile il momento più emozionante della serata: la videochiamata con il nostro Re, Massimo Palanca, simbolo eterno della nostra squadra e figura centrale attorno a cui ruota l’identità del club.

Il presidente Giuseppe Severino con Claudio Borghi, Enrico Ciaccio e Natascia Merighi

Un segno concreto della solidarietà che accompagna ogni nostro evento: parte del ricavato della serata sarà devoluto all’associazione INSUPERABILI, che lavora quotidianamente per l’inclusione nel mondo dello sport.

Il Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna continua così a essere non solo un punto di riferimento per i tifosi, ma anche una comunità viva, legata da valori veri, dove il calcio è solo il punto di partenza per qualcosa di più grande.

LEGGI ANCHE: Al via il tesseramento del Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna: evento speciale il 26 giugno