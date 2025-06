Al via il tesseramento del Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna: evento speciale il 26 giugno

Il Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna riparte con entusiasmo e passione per il quarto anno consecutivo, dando ufficialmente il via alla campagna di tesseramento 2025/2026.

Un punto di riferimento per i tifosi giallorossi in Emilia-Romagna, il club rinnova il proprio impegno con nuove iniziative, ancora una volta all’insegna della solidarietà e del senso di appartenenza.

L'evento per il sociale

Giovedì 26 giugno 2025 presso gli Studi televisivi 7 GOLD in Via dell’Arcoveggio a Bologna si terrà un evento da non perdere: il club invita soci e simpatizzanti all'attesissimo appuntamento “Giallorossi per il Sociale”, una serata speciale che unisce sport, beneficenza e convivialità.

Oltre al tesseramento, la serata prevede una cena (antipasto, panino, bibita) al costo di 17 euro. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno dell’Associazione Superabili, una Scuola Calcio dedicata a persone con disabilità, promossa dalla bandiera giallorossa Massimo Palanca e guidata dall’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini.

Durante la serata sarà anche possibile acquistare i prodotti ufficiali del club, per portare i colori giallorossi sempre con sé.

Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna

Oltre il tifo, una famiglia

Il Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna conta oggi oltre 120 iscritti, provenienti principalmente dall’Emilia Romagna. Una comunità viva che, oltre a seguire le partite in casa delle Aquile e organizzare trasferte, si impegna attivamente in iniziative benefiche. Ecco lo slogan.

Per noi far parte del club non è solo tifo, è molto di più:

- È vivere il Catanzaro lontani ma sempre vicini.

- È raccontare ai nostri figli la storia di un amore che non si spegne.

- È andare in trasferta, stringere legami, condividere emozioni.

- È sognare ad occhi chiusi ciò che i nostri padri hanno visto…

- È avere radici profonde, come un vecchio pino del Sud che ancora fiorisce al Nord.

- È, semplicemente, ESSERE GIALLOROSSI.

- Ed è anche contribuire alla realizzazione di progetti sociali concreti. Perché il calcio, quando è vissuto con il cuore, può davvero cambiare le cose.

Un grazie a chi supporta

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che sostengono le nostre attività, con particolare riconoscenza a:

⁠- ⁠7 GOLD, per l’ospitalità e il continuo supporto

⁠- Rosticceria campana Re Crudo – Via Lame 59, Bologna

⁠- Pizzerie SPAN Bologna – Via Massarenti 91/c, Via Goito 3g, Via Laura Bassi Veratti 1h

⁠- Pizzeria Bella Napoli – Via Emilia Pavese 98, Piacenza

⁠- Albergo delle Drapperie – Via Drapperie 5, Bologna

⁠- ⁠Anica Flora pulizie – Via Donato Creti 69 , Bologna

⁠- Pizzeria Made in Italy – Via Raimondi 43/B, Bologna

⁠- Automotive Mauro – Via II Agosto 1980 1/B, San Giorgio di Piano BO

⁠- Labate Ingegneria – Via Piero Gobetti 27, Bologna

Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna

Non restare fuori: tu sei importante!

Iscriviti al Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna e diventa parte di una storia che continua a emozionare.