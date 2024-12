Ivan Zazzaroni si schiera con Italiano: "Io avrei fatto di peggio"

Durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda su Italia 1, uno dei temi più discussi è stato Bologna-Fiorentina. In studio il direttore del “Corriere dello Sport” Ivan Zazzaroni ha difeso a spadatratta l'allenatore dei felsinei Italiano

Cosa è successo

Alla fine della partita tra le due squadre, l'allenatore dei padroni di casa, Vincenzo Italiano, si è lasciato andare ad un esultanza molto intensa. Questo atteggiamento non è affatto piaciuto al direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che alla stampa ha visto questa esultanza come una mancanza di rispetto. Subito dopo è arrivata la risposta dell'allenatore del Bologna, che afferma di aver esultato come sempre e di avere rispetto per tutti, anche nel mondo della Fiorentina.

Vincenzo Italiano (ph. Image Sport)

Il pensiero di Ivan Zazzaroni