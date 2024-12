La Juventus si trova in una fase delicata sotto il profilo finanziario, con la proprietà che ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di lavorare per un risanamento delle finanze del club. L’obiettivo è raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2026, una missione che richiede non solo una gestione oculata delle spese, ma anche il sacrificio di alcuni top player. In questo scenario, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Vecchia Signora è proprio Kenan Yildiz, talento classe 2005 che finora ha mostrato grande potenziale.

Kenan Yildiz (ph. Image Sport)

Nonostante Yildiz venga considerato uno dei giovani più promettenti della squadra, il suo futuro alla Juventus non è affatto sicuro. La dirigenza potrebbe valutare una cessione in caso di offerta importante, considerando che il bilancio del club potrebbe trarre beneficio da una cessione di alto profilo. Negli ultimi mesi, l'Arsenal aveva già fatto un tentativo con una proposta da 40 milioni di euro, ma la cifra non aveva soddisfatto le aspettative della Juventus. Ora, un nuovo grande club si è fatto avanti per il talento turco. Ma c'è una squadra pronta a fare sul serio per lui. Per scoprire di quale club si tratta, cliccate sul tasto di colore giallo che vi porta alla pagina successiva. CONTINUA A PAGINA SEGUENTE…