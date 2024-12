Dopo un inizio di stagione eccezionale il Torino di Vanoli si è perso, scivolando al dodicesimo posto della classifica di Serie A. I granata non vincono dal 25 ottobre, giorno di Torino-Como 1-0, gol di Njie. E' proprio questa l'unica vittoria nelle ultime nove partite. Tuttavia il presidente Cairo ha ancora fiducia in Vanoli. Di questo, del rapporto con i tifosi, del mercato (e Ricci) e Red Bull ha parlato il presidente Cairo nel suo intervento a Radio Sportiva. Di seguito le sue parole, raccolte da Gazzetta.it.

La gente ha giustamente ambizione e voglia di fare meglio e di più. Io non dico che quello che ho fatto sia il massimo possibile, qualcuno ha fatto meglio di noi, ma tanti hanno fatto anche peggio. Poi è chiaro che i tifosi per noi siano fondamentali. Nel 2005, quando cominciammo, eravamo una specie di armata brancaleone ma il grande aiuto dei tifosi ci diede una mano pazzesca. Secondo me questo dovrebbero fare loro oggi, indipendentemente da me: alcuni possono essere anche contro di me, succede in tante altre piazze e non c’è niente di male. Però, visto che tifano Toro con grande passione, più che contestare me dovrebbero appoggiare la squadra. Io nelle cose che ho fatto ho sempre avuto ambizione e, perlomeno nell’editoria, credo di aver ottenuto dei risultati molto buoni. Anche col Toro avevo e ho la stessa ambizione, però c’è qualche difficoltà in più legata al fatto che tu competi contro squadre che hanno fatturati 3-4 volte superiori ai tuoi

La questione è semplice. Gli emissari di Red Bull li ho incontrati lo scorso luglio perché volevano diventare sponsor come energy drink e cosi è stato. Da allora non ci siamo più visti. Pif invece non li conosco neanche. Io non ho avuto nessun tipo di contatto con nessuno: le voci sono inventate. Come ho già detto, io non voglio rimanere al Toro a vita: se qualcuno che è più ricco di me e quindi ha la possibilità di investire di più e si presenterà da me, io sono disposto a parlare e a ragionare per trovare delle soluzioni positive. Al momento non ho ricevuto nessuna telefonata e non ho incontrato nessuno. Oggi tanti si ricordano, io per primo, quanto di buono fatto da Pianelli, che vinse anche uno scudetto. Però mi dicono anche che quando nel 1982 lasciò il Torino non era al culmine della sua popolarità. E vale anche per altri, come Sergio Rossi che venne contestato anche se arrivò una volta secondo. Io non pretendo di avere apprezzamenti. Però ho fatto sempre tutto con impegno, ho messo soldi di tasca mia, ho investito e non ho mai preso neanche un centesimo dal Torino