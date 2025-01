Il Milan vince e sorride, ma non può godere. La stagione fin qui è troppo negativa per gongolarsi dopo una vittoria comunque importante. La reazione di orgoglio e carattere lascia intravedere uno spiraglio positivo in ottica futura, ma le cose su cui lavorare sono davvero tante. E mentre Conceicao cercherà di venire meno alle criticità di questa squadra, i giocatori devono metterci del loro. Dal primo all'ultimo. A partire da quelli più quotati come Theo Hernandez che invece, anche ieri, è stato forse il peggiore in campo. Proprio lui è finito nel mirino di Fabio Ravezzani. Ma non solo.

Milan, Theo Hernandez è un fantasma

Nuovo allenatore, stesso Theo. Il francese vive un momento difficile, certamente il più complesso da quando è arrivato in rossonero. Timido e impreciso davanti, distratto e leggero dietro. Una condizione fisica non ottimale, a cui si aggiungono poi mancanza di fiducia e critiche. Per quanto abituato in quanto personaggio pubblico e noto, non può certamente non esserne condizionato. L'errore sul vantaggio di Yildiz e il gol divorato sull'1-0 per la Juve, sono l'esatta fotografia della sua situazione psicofisica. Nel finale con qualche sgroppata lancia un bagliore di luce, troppo sottile però per squarciare il buio della notte che lo circonda. Il Milan ha bisogno del vero Hernandez ma il francese continua a rispondere assente. Conceicao potrebbe aiutarlo, ma lui deve fare di più.

Theo Hernandez Milan (ph. Image Sport)

Milan, Ravezzani punge Theo e Morata

Fabio Ravezzani ha individuato quelli che, secondo lui, sono due problematiche importanti per il Milan. Nel suo mirino sono finiti Theo Hernandez e Alvaro Morata, reo di essere poco incisivo.

Il #Milan ha 2 problemi grossi. Uno lampante, Theo. L’altro meno evidente ma anche più grave: Morata. Senza il loro contributo grinta e cuore non bastano. Lo spagnolo segna pochissimo, non dà assist e in area non incide. Al suo confronto anche l’ultimo Giroud sembra un gigante. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 4, 2025

