Inter, Thuram verso il forfait con il Milan: Taremi pronto, Correa scalpita

L'Inter rischia seriamente di non avere a disposizione Marcus Thuram per la finale di Supercoppa. Il francese, uscito in semifinale per un fastidio all'adduttore della coscia sinistra, sente ancora fastidio e non si è allenato con il gruppo. A due giorni dall'ultimo atto contro i cugini del Milan, un suo recupero è sempre più improbabile.

Inter, come sta Thuram? Ultimi aggiornamenti

Dopo lo stop in semifinale contro l'Atalanta, ieri Thuram si era sottoposto alle terapie del caso. La speranza dell'Inter era quello di ritrovarlo in condizioni migliori fra oggi e domani. La realtà però pare essere ben diversa. Il capocannoniere del nostro campionato non ha smaltito il fastidio e oggi sarà rivalutato. Se necessario, sarà sottoposto a ulteriori esami strumentali per capire la natura del problema. In questo caso però, il suo impiego in finale diverrebbe impossibile. Inzaghi deve dunque preparare la finale con la quasi certezza di non avere il francese a disposizione, anche se lo staff e il giocatore stesso tenteranno di tutto, senza però correre rischi inutili.

Inter, chi al posto di Thuram: Inzaghi pensa a Correa

Il sostituto naturale di Thuram sarebbe Taremi, entrato infatti per sostituire il francese nel match contro l'Atalanta di Gasperini. L'attaccante ex Porto però ha convinto poco durante tutta questa prima parte di stagione. Ecco dunque che Inzaghi sta pensando di lanciare il Tucu Correa dal primo minuto. Le quotazioni dell'argentino sono in risalita. L'Inter potrebbe dunque schierare la coppa tutta biancoceleste (Correa-Lautaro) per affrontare il Milan. In attesa di ulteriori notizie, il forfait di Thuram pare essere prossimo alla certezza.

