Il Milan sorride per la finale raggiunta, ma guarda già alla sfida di lunedì. L'Inter è più forte e arriva certamente in un miglior momento. Se i neroazzurri faranno quasi certamente a meno di Thuram, anche i rossoneri rischiano di non avere a disposizione Rafael Leao. Il portoghese, uscito nel match contro il Verona per un problema al flessore, non è ancora recuperato totalmente. La Supercoppa è un obiettivo di primo ordine per il Diavolo, motivo per cui si tenta il recupero del 10 milanista almeno per la panchina.

Milan, poco ottimismo per Leao: prossime ore decisive

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, a breve Leao si allenerà in solitaria sul campo per testare la situazione del flessore, in vista della finale di Supercoppa in programma lunedì. L'obiettivo massimo sembra essere quello di averlo a disposizione per uno scampolo di partita, ma da quanto filtra non c'è grande ottimismo. Le condizioni non sono delle migliori e certamente staff e allenatore non vogliono rischiare un harakiri, gettandolo in mezzo alla mischia per poi peggiorare la situazione. Motivo per cui, dopo Thuram la partita rischia di perdere un altro dei suoi principali protagonisti. Questa volta lato Milan.

Rafael Leao (ph. Image Sport)

Milan, anche Jimenz malconcio: chi gioca?

Un inizio difficile quello di Conceicao sulla panchina rossonera. Non solo per il momento, ma anche per i tanti infortuni. L'uscita dal campo di Jimenez, non al meglio della condizione, complica ulteriormente la situazione. Con Leao verso il forfait, Okafor e Chukwueze fuori, lì davanti lo scenario è complesso. L'opzione più probabile potrebbe essere quella delle due punte con Morata e Abraham insieme. L'alternativa un 4-3-2-1, con Reijnders e Pulisic sulla trequarti dietro allo spagnolo.

