Dopo una partenza convincente il Torino di Vanoli si è via via spento. La classifica ne è certamente l'emblema: i granata infatti occupano la dodicesima piazza con 16 punti e non vincono da quasi due mesi (25 ottobre contro il Como 1-0).

Tra poche settimane aprirà il mercato invernale non è da escludere che i granata possano intervenire sul mercato. L'infortunio di Zapata ha lasciato una lacuna che va assolutamente colmata. A questo proposito è importante riportare l'ultima indiscrezione di mercato.

Torino: il sostituto di Zapata

Infatti come segnalato da Tuttosport e ripreso da Calciomercato.com, Il Torino avrebbe individuato Marko Arnautovic dell'Inter come sostituto di Zapata. A questo proposito si legge che negli ultimi giorni è andato già in scena un contatto diretto fra gli agenti del calciatore e la dirigenza del Torino.

I primi sondaggi sarebbero andati a buon fine e ci sarebbero margini per poter chiudere l'operazione, anche per Arnautovic è scivolato indietro nell gerarchie degli attaccanti di Simone Inzaghi.

Arnautovic

L'Inter aveva già aperto alla cessione

L'Inter, dal canto suo, avrebbe già aperto alla cessione a giugno, ma il costo su base annua era ancora troppo elevato. Si legge però che a fine anno il suo contratto scadrà e che i meneghino non hanno intenzione di esercitare la clausola di rinnovo.

Quindi per la cessione a gennaio servirebbero meno di 2.5 milioni di valutazione e circa 2 milioni di ingaggio per coprire i 6 mesi di Inter e non fare minusvalenza. Arnautovic chiederebbe invece un contratto di 18 mesi.

