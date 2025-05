La Juventus, che si sta giocando il posto nella prossima Champions League, è attualmente al quarto posto con 67 punti, appena uno in più alla Roma ad una sola giornata dal termine del campionato. Anche la Lazio fa parte del gruppo agguerrito che darà il tutto per tutto nella partita finale del campionato, visti i suoi punti che sono 65 e che, in caso di doppia sconfitta Juve-Roma, consentirebbero alla squadra di Baroni, vincendo, di chiudere il campionato a 68, ovvero a +1 proprio sulla vecchia signora.

Juventus, testa anche al mercato

Ad interessare la dirigenza però non sono solo le questioni di campo, quanto anche quelle extra-campo, ovvero di mercato. I bianconeri starebbero infatti osservando un paio di nomi per la difesa, ovvero Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina, mentre per quanto riguarda l'attacco si fa insistente il tentativo per Osimhen, che in questo momento abbraccerebbe l'idea di tornare a giocare in Italia.

Il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, ma ancora di proprietà del Napoli, avrebbe preferito, fino a qualche tempo fa, un trasferimento in Inghilterra, ma nelle passate settimane l'idea di giocare nuovamente nel massimo campionato italiano sarebbe tornata prorompente, anche a seguito della prima offerta importante dei bianconeri. Proprio per questo Giuntoli e la dirigenza potrebbero approfittarne, considerando anche l'urgenza dei partenopei di vendere il numero 9 in fretta, per motivi di tempo, ma anche e soprattutto per motivi economici.

Che fare con Vlahovic?

E' chiaro che lo slot eventualmente occupato da Osimhen sarebbe quello lasciato da Vlahovic, considerato a prescindere in partenza. La cifra che permetterebbe alla Juventus di liberarsi dell'attaccante serbo sarebbe compresa tra i 40 e i 50 milioni, che andrebbero poi reinvestiti proprio per arrivare all'ex centravanti del Napoli. Il goal contro contro l'Udinese, pur essendo fondamentale in ottica Champions, non è quindi riuscito a cambiare il destino dell'attuale centravanti bianconero, che questa volta sembra davvero pronto a dire addio.

