Anche Beppe Bergomi è stato presente ieri al Gran Galà. L'ex giocatore neroazzurro, ormai fedele telecronista per Sky Sport, è stato intervistato nel corso della serata. In particolare, “lo zio” si è espresso sul giocatore che ritiene essere più indispensabile della nostra Serie A.

Per Bergomi è dell'Inter il giocatore più indispensabile del campionato

Intervenuto ai microfoni di Calcio e Pillole, Bergomi ha sviato il discorso sul giocatore più forte del campionato, affermando però quale ritiene essere il più indispensabile in Serie A. E secondo lui, il calciatore è dell'Inter:

Ci sono dei giocatori insostituibili, come Calhanoglu. Vediamo quando manca Rodri al Manchester city, anche se hanno anche altri problemi. Sono giocatori che determinano. Avere un sostituto all'altezza non è semplice. Per cui in questo momento mi viene in mente lui.

Calhanoglu Inter (ph. Image sport)

Inter: i numeri senza Calhanoglu

In questa stagione, Calhanoglu ha saltato tre partite per infortunio, oltre a quella con la Roma (uscito per un problema dopo pochi minuti). In questa occasione, contro Verona, Juventus e Young Boys, per i neroazzurri sono arrivate due vittorie e un pareggio. In quest'ultimo, contro i bianconeri, si è sicuramente vista la sua assenza. Asslani sarebbe il sostituto più naturale, ma certamente non è al livello del turco. Barella e Zielinski invece, possono adattarsi e fare i registi, ma perdono sicuramente smalto rispetto al loro ruolo naturale. In definitiva, sicuramente Hakan è un giocatore di cui l'Inter difficilmente può fare a meno, soprattutto in alcune partite.

