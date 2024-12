Gli infortuni di Bremer e Cabal non lasciano molta scelta a Giuntoli. La Juventus deve intervenire sul mercato per rinforzare la difesa. Il direttore tecnico bianconero sta sondando diversi profili, cercando di accontentare le richieste di Thiago Motta. Oggi è spuntata l'ipotesi di un giocatore del Milan, che farebbe sicuramente comodo alla Vecchia Signora.

Fonseca esclude Tomori, Giuntoli ci pensa

Tomori non è più un titolare del Milan. E nemmeno la prima alternativa, che Fonseca ha dimostrato essere Pavlovic al momento. L'inglese vuole giocare, motivo per cui a gennaio potrebbe lasciare i rossoneri dopo quattro anni. La Juventus, riporta Tuttosport, è interessata e studia attentamente la situazione. I principali obiettivi sul mercato rimangono Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica, ma l'ex Chelsea potrebbe essere il giusto colpo a un prezzo più ridotto.

Tomori Milan (ph. Image Sport)

Juve, piace Tomori: possibile prestito come Kalulu?

Fikayo Tomori è sotto contratto con il Milan fino a giugno 2027 e percepisce uno stipendio di oltre 3 milioni di euro annui. Ma dopo ormai quattro stagioni dall'arrivo a gennaio 2021 e 156 presenze, la sua storia con il Diavolo potrebbe essere ai titoli di coda. La Juventus si è messa alla finestra e valuta un possibile ingaggio con la forma del prestito, in pieno stampo Kalulu. I rossoneri commetteranno un'altra volta lo stesso errore? Sbagliare umano, perseverare è diabolico. Andare a rinforzare una diretta rivale per un possibile posto Champions, non sembra essere la migliore delle idee.

