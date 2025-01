Fiorentina e Napoli si sfideranno domani al Franchi alle 18. La gara concluderà il girone d'andata delle due squadre. I gigliati cercheranno i 3 punti per agganciare momentaneamente la Lazio a 35 punti al quarto posto, in attesa del risultato della gara che gli aquilotti dovranno giocare all'Olimpico contro la Roma, nel derby della Capitale. Gli azzurri invece vorranno continuare ad andare di pari passo all'Atalanta dopo essersi riportati al primo posto al pari proprio dei bergamaschi, ma dovranno anche tenere l'Inter a-1.

Vediamo quindi le probabili scelte degli allenatori per questa importante sfida, che ha sempre regalato goal e spettacolo.

La probabile formazione della Fiorentina

Palladino schiererà De Gea fra i pali, davanti al quale ci saranno Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens (in vantaggio su Parisi) che comporranno una difesa a 4. A centrocampo invece la fiducia va all'inamovibile Adli, che verrà affiancato da Cataldi, anche se per far fronte alla fisicità dei partenopei il mister viola potrebbe pensare di schierare Mandragora. La trequarti sarà composta dal trio Colpani-Gudmundsson-Sottil, andando da da destra a sinistra. Il centravanti è Kean.

Fiorentina (4-2-3-1) De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean, Allenatore: Raffaele Palladino

Raffaele Palladino (ph. Image Sport)

La probabile formazione del Napoli

Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, ancora fuori, di Politano e Kvaratskhelia, anche loro ai box per infortunio. Fra i pali ci sarà il fedelissimo Meret, difeso da una linea a 4 composta da Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo le possenti figure di Anguissa e McTominay esterni con Lobotka al centro. In avanti invece un tridente rivoluzionato con Neres, Lukaku e Spinazzola, provato per la prima volta in un ruolo offensivo.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola; Allenatore: Antonio Conte

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

