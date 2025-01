Periodo delicato in casa Juventus. La situazione a metà stagione non è sicuramente quella che il mondo bianconero avrebbe sperato e immaginato. Il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, è sfumato; in campionato Napoli e Inter sembrano imprendibili e in Champions tutto è ancora de definire. Thiago Motta non è risucito a dare quell'impronta che tutti si sarebbero immaginati, avendolo visto fare una stagione sublime sulla panchina del Bologna. Per ora però, non solo il gioco è lontano anni luce da quello fatto vedere coi rossoblù, ma mancano anche i meri risultati. Fra i più critici verso il tecnico, c'è anche Sandro Sabatini.

Sabatini sulla qualità della rosa della Juventus

In molti ritengono la Juventus una squadra non qualitativamente all'altezza di altre big, ma i nomi importanti certamente non mancano. Forse, piuttosto il problema può essere stato l'elevato numero di infortuni, che ha quasi sempre costretto Motta a fare scelte diverse da quelle che si sarebbe immaginato ad agosto. A proposito di questo, Sabatini ha dichiarato:

La qualità è quella che la Juventus ha messo in campo con gli investimenti di quest’estate, cioè dite che non c’è la qualità e allora facciamo due conti e c’era la qualità di Koopmeiners, Thuram, Nico Gonzalez ed Douglas Luiz totale 170 milioni sono costati e lo stipendio a 4-5 milioni non è che poco. In difesa manca qualità? Danilo fuori rosa e Cambiaso in panchina.

Sandro Sabatini attacca Thiago Motta

Nelle ultime ore, non sono passate inosservate le dure critiche di Sabatini nei confronti di Motta. Ecco le sue parole:

Un po' di presunzione da parte di Thiago Motta la vedo e penso che non abbia ben capito dove si sta trovando e ci sono piccoli particolari, come le due espulsioni molto gravi, poi la questione del capitano con la quale ha mandato un doppio messaggio, il primo di presunzione e il secondo di confusione.

