Il PSG sembra intenzionato a mettere in piedi un’operazione che vedrebbe Donnarumma come merce di scambio per portare un giocatore come Barella all’interno del loro organico. Tuttavia, un’operazione di questo tipo appare difficile da realizzare. Da un lato, Donnarumma ha un ingaggio molto elevato e pretese che non sono facili da soddisfare per club con situazioni economiche più delicate, come l'Inter. Inoltre, il portiere italiano non ha dimostrato di avere una perfetta sintonia con il gioco coi piedi negli ultimi anni, un aspetto che potrebbe far riflettere i dirigenti nerazzurri.

Donnarumma PSG

Il Futuro di Donnarumma e gli Interessi di Altri Club

Attualmente, il futuro di Donnarumma al PSG è incerto. Nonostante diversi incontri tra il suo entourage e il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, il rinnovo non sembra imminente, con il portiere che ha richiesto un ingaggio molto alto. Con una cifra che potrebbe arrivare a 15 milioni di euro tra stipendio base e bonus, il PSG potrebbe decidere di fare un passo indietro, mentre altri club come il Manchester City e il Bayern Monaco sembrano essere pronti a sfruttare la situazione.

L’Inter Non sembra Interessata

Per quanto riguarda l'Inter, è facile immaginare che un simile scambio non abbia molte possibilità di concretizzarsi. Barella è un giocatore centrale per la squadra nerazzurra e un trasferimento che lo coinvolgesse sarebbe molto difficile da digerire, soprattutto considerando il ruolo chiave che ricopre nel centrocampo interista. Inoltre, l’operazione non sarebbe in linea con la politica economica dell’Inter, che deve fare attenzione alla sua stabilità finanziaria e che difficilmente potrebbe permettersi un altro ingaggio elevato come quello di Donnarumma.

Commento personale

In conclusione, questo scambio tra PSG e Inter sembra più una suggestione che una possibilità concreta. L’Inter non sembra intenzionata a fare una mossa simile, considerando anche le difficoltà finanziarie legate a un possibile trasferimento di un portiere dal costo elevato. Mentre il futuro di Donnarumma è incerto, altre destinazioni più adatte alle sue richieste di ingaggio potrebbero aprirsi, ma un ritorno in Serie A, e in particolare all'Inter, appare molto improbabile.

