Sembra essere una stagione destinata al successo quella della Fiorentina, che dopo lo spavento di Edoardo Bove, è tornata alla vittoria in Serie A contro il Cagliari per 1-0 nell'ultimo turno, che ha regalato 3 punti ai viola e li ha portati sino al terzo posto in classifica.

In una annata in cui pare non esistano parentesi negative, nella giornata di oggi ne spunta una per la squadra toscana, che riguarda la posizione di due giocatori e i loro movimenti in uscita relativi al mercato.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Fiorentina, caso Biraghi e Parisi: cosa è successo

In questo inizio di campionato, il nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha deciso di affidare la fascia mancina al nuovo arrivo Robin Gosens, ed i risultati di sicuro gli hanno dato ragione.

D'altro canto però, sono rimasti molto scontenti del loro impiego Biraghi, ormai ex capitano, e Parisi, entrambi ormai relegati in panchina costantemente. In particolare riguardo Biraghi, Palladino si è espresso oggi in conferenza stampa. Le sue parole:

Cristiano è una scelta tecnica. Credo che non era abituato a non giocare con continuità, perché è sempre stato un giocatore importante per questa maglia. Lui è sempre stato importante. Quando è sceso in campo ha sempre dato il massimo, anche se adesso sta giocando meno. La reputo una scelta tecnica, non credo di dover aggiungere altro

Biraghi Fiorentina

La posizione dell'agente dei due giocatori

Certamente, uno dei più scontenti di questa situazione è l'agente dei due calciatori, che in una intervista rilasciata ha fatto ben trasparire il suo pensiero a riguardo. Di seguito le sue parole:

Dico di sicuro solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito

La situazione sul mercato di Biraghi e Parisi

Di conseguenza, i due terzini italiani dovranno con buone probabilità trovare una nuova sistemazione già per il mercato di gennaio, visto lo scarso impiego e le parole non proprio al miele del loro procuratore.

Di Parisi sappiamo che alcuni club italiani come il Bologna e il Torino si sono fatte avanti con un interessamento abbastanza concreto nelle ultime settimane, mentre per Biraghi si è fatto avanti il Napoli nelle ultime ore, che vuole sostituire Spinazzola per la fascia sinistra.

Fabiano Parisi (ph. Image Sport)

