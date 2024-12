Dopo un gran primo tempo a Marassi, il Napoli cala nella ripresa ma ha la meglio sul Genoa di Vieira e vince per 1-2 grazie alle reti di Anguissa e Rrahmani, tra i migliori in campo. Il gol che ha riacceso lo stadio è stato del solito Pinamonti, arrivato a quota sei gol in campionato. Non il miglior Lukaku invece, sostituito al 73' al posto del Cholito Simeone. Di seguito le pagelle del match.

Le pagelle del Genoa

Leali: 6. Prende due gol ma è esente da colpe.

Sabelli: 6. Ordinato con diverse buone letture. Prova sufficiente. Dal 79' Norton-Cuffy: sv.

Bani: 6. Tiene a bada Lukaku senza troppi patemi.

Vasquez: 5.5. Inizio a rilento, sale con il passare dei minuti e si sente in entrambe le fasi.

Martin: 5.5. Disordinato e un po' confuso. Prova insufficiente.

Frendrup: 5.5. Meno bene del solito, sfortunato in occasione del gol di Anguissa.

Badelj:5.5. Fatica più del solito, avendo la peggio nel confronto con Lobotka. Dal 70' Thorsby: 5.5. Come il compagno fa fatica e si vede molto poco

Miretti: 5. Si vede poco. La sua partita procede senza acuti. Dal 83' Balotelli: sv.

Zanoli: 6. L'ex di turno regala qualche sgasata delle sue, non soffre tanto in fase difensiva. Prova sufficiente.

Pinamonti: 7. Ultimo a mollare. Lotta, fa salire la squadra e segna con regolarità. E' lui l'uomo in più del Genoa. Solo un super Meret gli nega la doppietta.

Vitinha: 6.5. Buona prova con diversi spunti interessanti. Suo l'assist per il bomber del Grifone. Dal 70'Ekuban:6. Non ha occasioni per mettersi in mostra

Andrea Pinamonti nel momento del gol al Bologna (ph. Image Sport)

Le pagelle del Napoli

Meret: 7. La parata su Pinamonti vale il prezzo del biglietto. Mostruoso. Incolpevole sul gol di Pinamonti

Di Lorenzo: 6.5. Solido e attento in fase difensiva. Costante in fase difensiva

Rrahmani: 7. Ottima prova da parte del centrale kosovaro, che completa la sua ottima prova con un gol, il primo del suo campionato.

Juan Jesus:5.5. Il peggiore del reparto, spesso fuori posizione.

Olivera:6.5. In netta crescita dopo la brutta prova contro la Lazio. Più che sufficiente

Anguissa: 7. Conte lo sta plasmando in un centrocampista totale. Adesso è anche invasore e segna: sono 3 le reti in campionato.

Lobotka:6.5 Serve l'assist per Rrahmani, preciso e lucido come al solito. Prova più che sufficiente.

McTominay:6. Anche lui sufficiente ma la sua partita procede senza troppi acuti.

Neres:6.5. Altra buona prestazione del 7 degli azzurri. Serve l'assist per il gol di Anguissa. Dal 73' Kvaratskhelia: 6. Prova qualche spunto interessante ma viene ben contenuto

Lukaku: 5.5. Lotta, combatte e fa la sponda, ma è troppo isolato ed ha poche occasioni. Dal 73' Simeone: 6. Non ha occasioni per mettersi in mostra

Politano:6. Solito prezioso lavoro in fase difensiva. Prova la soluzione personale ma senza successo. Dal 87' Spinazzola: sv.

David Neres (ph. Image Sport)

