L'impatto che ha avuto l'attaccante francese della Juventus Randal Kolo Muani nel campionato di Serie A è stato devastante, una ventata di aria fresca nel reparto offensivo che i bianconeri avevano bisogno.

Anche e soprattutto a livello numerico, l'apporto che ha dato il francese alla squadra di Thiago Motta è chiaro: 5 gol in 3 partite consecutive, e in questo caso si parla di gol fondamentali, come l'ultima doppietta di Como che ha permesso di guadagnare tre punti fondamentali.

Juve-Kolo Muani, si può a titolo definitivo?

In seguito a queste splendide prestazioni, più di qualche tifoso si è mangiato le mani per non aver trovato un accordo con il PSG per una cessione a titolo definitivo, ma solo in maniera temporanea.

Nel mercato però c'è sempre un “ma”, in questo caso una possibilità che Kolo Muani possa rimanere in bianconero anche dopo la fine di questo prestito. Vediamo come.

Le modalità di un nuovo possibile trasferimento

Durante l'anno 2025/26 è sicuramente possibile negoziare un nuovo prestito fra le due squadre per il giocatore, magari questa volta utilizzando la modalità del diritto di riscatto e vedere se effettivamente poi a fine stagione la Juventus potrà pagare il suo cartellino.

Chiaramente, il cash per il cartellino di Kolo Muani arriverebbe solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic, che nelle ultime settimane sta sempre più diventando un caso, soprattutto a causa del rendimento del nuovo numero 20.

Randal Kolo Muani (ph. Image Sport)

