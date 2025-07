Il Napoli non guarda solo al mercato in entrata ma bada anche a come far tornare i conti tramite le cessioni. Dopo la partenza di Rafa Marin, reduce da una sola stagione in maglia azzurra, sta infatti per salutare anche uno dei protagonista della pessima stagione 2023-24, che ha lasciato la squadra campione di Italia fuori da tutte le competizioni europee e col decimo posto in campionato.

Mercato Napoli, i nuovi arrivi sono loro?

Nel frattempo però la società sta costruendo la squadra per il prossimo anno per garantire competitività su più fronti. I colpi in chiusura sono Noa Lang dal PSV e Beukema dal Bologna. Dai rossoblu però ci sarebbe anche la trattativa per Ndoye, per cui il Napoli ha fatto progressi sia dal punto di vista dei diritti d'immagine che di ingaggio, arrivando a circa 4 milioni.

Per quanto riguarda il centravanti nelle ultime ore si è fatto il nome, ovvero quello di Kean, la cui clausola è di 52 milioni di euro. Il calciatore della Fiorentina ha attirato l'attenzione del Manchester United e dell'Al-Qadisiyya, che potrebbe offrire un ingaggio di 15 milioni.

Pronta una cessione, di chi si tratta?

Per liberare slot i campani sono pronti a separarsi dal centrocampista svedese Cajuste, che ha militato in prestito per un anno in Premier. Il Besiktas ha già avuto dai campani l'ok per le visite mediche del calciatore, che arriverà in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 6,5 milioni di euro.

