Questa sera al Dall’Ara, la sfida tra Bologna e Juventus avrà un osservatore speciale: Santiago Castro. L’attaccante argentino classe 2004, già finito nel mirino dell’Inter, potrebbe diventare presto un obiettivo concreto della dirigenza bianconera. L’interesse della Juve non è nuovo, ma secondo le ultime indiscrezioni, il club piemontese sarebbe pronto ad accelerare i tempi, presentando un’offerta importante per superare la concorrenza nerazzurra.

L'offerta della Juventus al Bologna

La valutazione del Bologna si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro, valutazione che la Juventus sarebbe disposta ad assecondare mettendo sul piatto una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, insieme al cartellino di Samuel Mbangula, giovane talento che dovrebbe lasciare Torino a fine stagione e che piace ai rossoblù.

Mbangula, esterno offensivo di prospettiva, potrebbe rappresentare un elemento utile per convincere il Bologna ad aprire alla trattativa.

Samuel Mbangula (ph. Image Sport)

Santiago Castro, approdato in Emilia nel gennaio 2024 dal Vélez Sarsfield per circa 12 milioni, ha già mostrato lampi del suo talento in Serie A, attirando su di sé l’attenzione di diversi top club. Attaccante moderno, tecnico e con grande senso del gol, ha tutte le caratteristiche che la Juventus cerca per ringiovanire e rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il piano Bianconero

La strategia dei bianconeri rientra in un piano più ampio di rinnovamento del parco attaccanti, e l’inserimento nella corsa a Castro dimostra la volontà del club di investire su giovani di qualità e prospettiva internazionale. Nelle prossime settimane, la situazione potrebbe evolversi ulteriormente, con il calciomercato estivo ormai alle porte e le big italiane pronte a darsi battaglia sul fronte delle trattative.

Per il momento, i riflettori restano puntati su Bologna-Juventus: non solo un match importante per la classifica, ma anche una vetrina per uno dei talenti più promettenti del panorama sudamericano.