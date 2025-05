Sabato 3 maggio allo stadio San Siro di Milano di giocherà Inter-Verona, partita valida per la 35^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce da uno spettacolare pareggio in Champions col Barcellona, deve tornare a vincere in campionato per evitare di dire definitivamente addio alla corsa scudetto e tenersi così ancora a -3 qualora anche il Napoli capolista dovesse vincere la sua partita contro il Lecce. Il Verona è quindicesimo e non ha vinto nessuna partita delle ultime cinque ( 3 pareggi, 2 sconfitte).

La probabile formazione dell'Inter

I nerazzurri andranno in campo con Sommer a protezione della porta, con un reparto difensivo a 3 composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Davanti a loro un centrocampo a 5 con Darmian, Barella, Asllani, Frattesi e Carlos Augusto. In avanti la coppia Arnautovic-Correa.

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa; Allenatore: Massimiliano Farris (Inzaghi squalificato)

Marko Arnautovic (ph. Image Sport)

La probabile formazione del Verona

I gialloblu invece si presenteranno con Montipò fra i pali, Faraoni Valentini e Frese in difesa. A centrocampo Tchatchoua, Serdar, Duda e Bradaric. Suslov alle spalle di Sarr e Mosquera.

Verona (3-4-2-1) Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera; Allenatore: Paolo Zanetti

Faraoni Verona

