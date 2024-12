Il Manchester United potrebbe in un sol colpo saccheggiare la Juve e fare anche uno sgarbo a Cristiano Giuntoli soffiandogli un obiettivo ben preciso. Amorim avrebbe fatto questi due nomi alla nuova dirigenza dei red devils, che dopo Zirkzee puntano a soffiare al campionato italiano due dei calciatori più importanti e promettenti.

Gli scout britannici sono stati “spottati” sugli spalti torinesi e leccesi, e già qui potete intuire di quali calciatori stiamo per parlarvi. Ecco che dopo Hoijlund e Zirkzee, due dei calciatori migliori potrebbero finire di nuovo nel Regno Unito.

Monitoraggio dal vivo in Serie A

Il Manchester United continua a guardare con interesse alla Serie A per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Gli emissari dei Red Devils sono stati presenti domenica alla sfida tra Lecce e Juve, con l'obiettivo di monitorare due giocatori in particolare: Dorgu e Yildiz. Questi due talenti sono considerati obiettivi concreti per il mercato estivo.

Analisi dei giocatori sotto osservazione

Dorgu è stato uno dei protagonisti del Lecce, attirando l'attenzione per la sua velocità e abilità tecnica in campo.

Yildiz, della Juventus, sta mostrando un potenziale notevole, con prestazioni che non passano inosservate.

Proiezioni per il futuro

Entrambi i giocatori sono visti come possibili rinforzi per il Manchester United, che sembra essere intenzionato a investire su giovani talenti provenienti dalla Serie A. La presenza degli scout dei Red Devils indica una strategia a lungo termine per arricchire la rosa di Amorim con giocatori di qualità.

