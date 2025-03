Dopo la rotonda e infrancante vittoria di sabato scorso a domicilio contro il Latina per il Catania di Mimmo Toscano è tempo di tornare in campo dopo lo stop forzato per via della mancata sfida casalinga con la Turris appena esclusa dal campionato. E lo farà domani alle 19,30 allo stadio San Filippo in occasione del derby contro il Messina. Durante la conferenza stampa di oggi il mister ha parlato di come si dovranno affrontare i peloritani, che venderanno cara la pelle, data anche la situazione delicata in cui si trovano.

Domani i valori si azzerano

Le partite durano 95 minuti. La partita di domani non è come le altre, i valori si azzerano così come la classifica. Per tanti motivi è una partita importante, perché è un derby e vogliamo regalarlo ai nostri tifosi, alla nostra città e a noi stessi. Queste ultime partite devono far sì che si possa costruire quello che è il tuo obiettivo finale. Devi abituarti a giocare sotto pressione, come le partite secche. Da tanto tempo ci stiamo confrontando su diverse cose. Se fai gol, e occasioni ne abbiamo avute nel primo tempo col Latina, ti porti avanti. E' un aspetto positivo riuscire a ribaltarla. Le partite durano 95 minuti e devi avere la testa per gestirla. Adesso abbiamo più frecce nel nostro arco da sfruttare nei 95 minuti. Se vuoi stravolgere la classifica devi avere continuità nei risultati. Queste partite sono fondamentali per costruire il nostro obiettivo. E' un piacere riavere Faggiano tra di noi, la cosa più importante è che lui stia bene. Stoppa rientra dalla squalifica, Anastasio, Di Tacchio, Dalmonte e Sturaro si sono allenati. Sono indisponibili Celli, Bethers Guglielmotti e Inglese. Se non abbiamo l'atteggiamento giusto per affrontare una partita del genere chi rientra non conta. E' importante l'occupazione degli spazi dei calciatori, soprattutto offensivi, che abbiamo in questo momento e la determinazione con la quale si occupano gli spazi. Si deve attaccare con veemenza e avere l'atteggiamento giusto.

Limitare la fiducia del Messina e innalzare quella del Catania

Non sappiamo neanche noi i tempi per il rientro di Inglese. Ci vorrà ancora un po' per lui, ma si sta curando, ha voglia di rientrare il prima possibile. E' un calciatore determinante. Io mi devo concentrare su quello che di buono devo fare. Devi andare per gradi, perché i ragazzi rientrati questa settimana c'è il rischio che per esempio Di Tacchio prenda un colpo. Stoppa ha più di un mese e mezzo che non fa una partita. Si deve affrontare il tutto con la consapevolezza e con la pressione addosso. La partita ha un livello di difficoltà alto perché il Messina è una squadra viva. Questo step deve dare qualcosa da portarti a una prestazione importante. Ho detto ai ragazzi che in questo momento dobbiamo mettere davanti a tutti il gruppo e la squadra. Dobbiamo concentrarci in queste partite perché se arrivi nella maniera giusta le squadre che incontriamo diventano semplici da affrontare. Queste partite devono vedere il dodicesimo uomo in campo. E' stato un peccato che questi derby non si possano vivere con il campanilismo. I tifosi li sentiremo vicini perché domenica contro il Latina qualcosa è cambiato nell'atteggiamento. Dal punto di vista tattico il Messina è una squadra e imprevedibile e l'ho visto con la Cavese. Dobbiamo limitare la loro fiducia e innalzare la nostra. C'è sempre la bravura dell'avversario, ma noi se mettessimo qualcosa in più ogni volta che ha la palla l'avversario lavoriamo più di squadra e accettando che qualche volta ci mettono nella nostra metà campo sfruttiamo meglio le nostre qualità. Quando vinci 4-1 in trasferta provi belle sensazioni, ma le devi provare ogni volta e lavorare per far sì che la settimana successiva esci orgoglioso.

Di seguito ecco i 23 convocati per la sfida di domani:

5 Dario Del Fabro

6 Francesco De Rose

7 Francesco Di Tacchio

8 Stefano Sturaro

10 Kaleb Joel Jiménez Castillo

11 Andrea De Paoli

12 Damiano Butano

13 Alessandro Farroni

15 Matteo Di Gennaro

16 Alessandro Quaini

17 Gregorio Luperini

19 Alessandro Raimo

20 Giulio Frisenna

21 Matteo Stoppa

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Ertijon Gega

32 Adriano Montalto

33 Armando Anastasio

48 Salvatore Doni

57 Andrea Dini

63 Andrea Allegretto

68 Mario Ierardi

77 Nicola Dalmonte

Indisponibili: Bethers, Celli, Guglielmotti, Inglese.

