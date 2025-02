Uno dei casi più polemici delle ultime settimane riguarda un licenziamento avvenuto in diretta durante le ultime ore del mercato di gennaio. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha deciso di porre fine all'impiego del giornalista Manuel Parlato con una frase ormai nota a tutti: “Basta, tu non lavori più qui”.

Nell'ultimo episodio di DoppioPasso Poadcast su Youtube, Criscitiello ha raccontato per filo e per segno la dinamica del licenziamento e i motivi.

Durante le ultime ore di mercato c'era un confronto ironico tra Parlato e Albanese, il giornalista napoletano prendeva in giro il collega Juventino. Per me va bene, fin quando non si esagera. A casa mia però ci vuole ordine e disciplina, comanda uno ed è il sottoscritto, questa è la linea editoriale .

Conoscono la regola, Manuel prende in giro Albanese, ma quando Tancredi fa la gag su Garnacho e Adeyemi i napoletani sono impazziti, e anche Manuel, che era già stato richiamato due volte. Gli ho detto: ‘tu devi fare il corrispondente, ma non devi rapprensetare il popolino social’.

Dopo il calciomercato ha attaccato Tancredi Palmeri per quella gag a cui io avevo acconsentito, non mi ha avvisato dicendo cosa avrebbe fatto e io ho deciso che non doveva più collaborare con me. Lui non era un mio dipendente con un contratto, solo un collaboratore.