La Juve si sta muovendo attivamente sul mercato per cercare un nuovo attaccante. la situazione di Vlahovic è chiara ormai da mese, il serbo guadagna troppo e il rapporto con la Juve si è sfasciato. Il contratto scadrà l'anno prossimo ed è l'ultima occasione per venderlo.

Ora Giuntoli cerca un bomber, il primo nome sul taccuino è quello di Victor Osimhen. I bianconeri hanno recapitato un'offerta al Napoli, ecco come prosegue la trattativa.

Juve forte su Osimhen: prima offerta al Napoli

A riportare la notizia è TuttoSport: secondo il giornale, la Juve sta provando il tutto per tutto per acquistare Osimhen. Giuntoli ha un ottimo rapporto con il suo agente, Roberto Calenda, c'è però il grande ostacolo Napoli.

Gli azzurri non hanno la minima intenzione di svendere l'attaccante, anzi vogliono ottenere il massimo, soprattutto se dovesse essere ceduto in Italia. La Juventus sembra che abbia offerto 80 milioni, ben 5 più della clausola (valida solo per l'estero).

Osimhen Napoli

Quanto chiede il Napoli per Osimhen?

Osimhen ha dato priorità alla Juve, ma all'offerta di 80 milioni il Napoli non ha minimamente tentennato: la richiesta minima (in Italia) è di 100 milioni. Ciò dimostra chiaramente la totale mancanza di apertura verso una cessione in Serie A, a meno di cifre folli, mentre per la clausola potrebbero esserci club di Premier League.

Uno su tutti il Manchester United, una suggestione per l'attaccante, e la trattativa sarebbe più semplice perchè l Red Devils offrirebbero Hojlund come contropartita.