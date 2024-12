Il mondo della Serie A è stato scosso dal malore di Bove durante la partita fra Fiorentina e Inter, interrotta e successivamente rinviata. Per fortuna la situazione, che sul momento pareva essere parecchio delicata, sembra stia rientrando, con il giocatore che è ancora sotto osservazione medica.

E' chiaro che in una situazione come questa, qualsiasi discorso riguardante la classifica e l'eventuale recupero della gara diventa effimero e fuori luogo.

Bove convince i suoi compagni a giocare

Come riportato da Sky, Bove ha convinto la squadra a scendere in campo nella gara di Coppa Italia che si giocherà Mercoledì. La volontà del ragazzo è sarebbe quella di tornare immediatamente a giocare, il che è sicuramente un segnale incoraggiante. Ci si augura di rivederlo il prima possibile sui campi del massimo campionato italiano, forte della consapevolezza di poter continuare in sicurezza, ma per fare ciò saranno necessari altri accertamenti e diagnosi più approfondite.

Edoardo Bove e Denzel Dumfries (ph. Image Sport)

Le parole di Abodi a Sky dopo il malore di Bove

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, si è espresso su Sky Sport in seguito allo spiacevole evento di ieri sera

C'è stato un intervento immediato di compagni, staff medici e operatori della Croce Rossa. E’ la dimostrazione di quanto sia importante l’immediatezza dell’intervento e la prevenzione. Bisogna fare visite medico-sportive ancor più approfondite e sviluppare una cultura della prevenzione

L'invito è quindi quello di approfondire le visite mediche per gli sportivi e creare una vera e propria cultura della prevenzione, in modo tale da evitare altri eventi simili in futuro.

Leggi anche: Fiorentina, le ultime su Bove: come sta il classe 2002?