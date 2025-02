L'Atalanta è nel pieno della sua stagione e si appresta ad ospitare il Club Brugge a Bergamo per ribaltare il risultato di 1-2 maturato al termine della sfida d'andata del playoff di Uefa Champions League. In campionato la dea è al terzo posto alle spalle dell'Inter, con un bottino di 51 punti e una distanza di soli 3 dalla squadra di Inzaghi, che dovrà giocare lo scontro diretto col Napoli capolista al Maradona. L'alta classifica può quindi cambiare nuovamente aspetto nelle prossime settimane, ma adesso per gli uomini di Gasperini è tempo di concentrarsi sull'Europa per proseguire il cammino nella competizione per club più blasonata.

Gasperini Atalanta

Atalanta-Club Brugge, curiosità sulla partita

Il Brugge, nella storia, è la squadra che è stata eliminata più volte dopo aver vinto la prima sfida ad eliminazione diretta in una grande competizione europea (16). Inoltre i belgi non vincono in trasferta contro una squadra italiana in Europa dal 2003, quando sconfissero il Milan per 1-0. Il Brugge sta vivendo la seconda miglior stagione europea della propria storia, con nove goal segnati e 4 vittorie su nove, facendo meglio solo nella vecchia Coppa dei Campioni 1977/78, in cui le vittorie furono cinque e i goal segnati 17. In caso di 3 punti l'Atalanta troverebbe la seconda vittoria casalinga consecutiva per la prima volta dal 2019/20, quando sconfisse Dinamo Zagabria e Valencia.

Atalanta, brutta notizia in vista della Champions

Nelle ultime, in casa dea, è arrivata una notizia che non farà sicuramente felice l'intero ambiente. Si tratta dell'infortunio di Hien, che sarà dunque indisponibile per il ritorno dei playoff di Champions. Come annunciato da Gasperini stesso, il difensore ha riportato una lesione all'adduttore lungo a sinistra e il suo rientro è stimato entro tre settimane.

Isak Hien e Joshua Zirkzee (ph. Image Sport)

