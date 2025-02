Cassano: "L'Inter non meritava di perdere, il primo tempo poteva finire 0-5. Nel secondo..."

L'ex calciatore, Antonio Cassano, nell'ultima puntata di “Viva el Futbol” su Twitch ha parlato di Juventus-Inter focalizzando principalmente l'attenzione sulla sconfitta dei nerazzurri e puntando nuovamente il dito contro Simone Inzaghi.

Cassano: “L'Inter sembrava la Sanmartinese”

"Voi continuate a dirlo, ma io questa grande idea rivoluzionaria dell’Inter non la vedo proprio... Se tu non hai un piano B, vengono fuori i disastri come quest'anno. L'Inter si è addormentata nel secondo tempo, non so cos'è successo all'intervallo. Io vedo l'Inter moscia. Se il primo tempo finisce 4/5-0 per l’Inter ieri… 4 o 5 occasioni clamorose, l’Inter non meritava di perdere. Non capisco cos’è successo tra primo e secondo tempo, l’Inter sembrava la Sanmartinese, la Juve il Barcellona. Mkhitaryan parla poco ma parla giusto, è un super campione, ho una stima di lui… Che sono i più forti è la realtà, ma da 4 anni. Uno scudetto in 4 anni si rischia, io qui devo rompere i coglioni. I miglioramenti e tutto, ma allora dico: qualcosa mi sfugge".

Cassano attacca Inzaghi

"Il problema è l’allenatore? Sbaglio o il miglior difensore dell’Inter è stato De Vrij nell’ultimo periodo? Ma io dico, Pavard è stato un mese e mezzo fermo e gioca, non penso sia stanco. De Vrij ha fatto un solo errore e me lo ritrovo in panchina. Dimarco non sta bene, Bastoni sta facendo una buona stagione ma fisicamente è in difficoltà, anche ieri il migliore è stato Dumfries che andava come un treno. Perché Inzaghi al 60’ fa quei tre cambi? Non capisco. Qual è la situazione che gli è venuta in mente visto che il primo tempo era stato stratosferico?"

"Mkhitaryan ha detto la verità, non una cazzata. Da 4 anni l’Inter è stra più forte e rischia di vincere solo un campionato, uno. Il Napoli cosa dovrebbe dire, me lo dite? Conte cambia modulo, qualcosa inventa viste le situazioni. Io vi dicevo di Allegri, ora vedo sempre le stesse idee con Inzaghi da 4 anni all'Inter. Identiche, per questo si rischia di rimanere indietro… L’Inter ha due squadre, ci vuole personalità, perché Zielinski non può giocare titolare? Zalewski è entrato bene, perché non gioca?".