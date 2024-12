La moviola di Calvarese: "Pobega e Duda fanno lo stesso gesto"

Nell'ultimo postiticpo della diciottesima giornata, il Verona ha vinto al Dall'Ara contro il Bologna per 2-3. La rete decisiva è stata siglata da Santiago Castro, ma nella porta sbagliata. Infatti, al minuto 85, l'attaccante argentino è stato vittima di uno sfortunato autogol che ha dato il definitivo vantaggio ai veronesi. La squadra di Zanetti compie un bel passo in avanti in classifica, mentre il Bologna perde una ghiotta occasione per recuperare punti su Juve e Fiorentina.

L'espulsione di Pobega

Al minuto 51 Pobega viene espulso per aver tirato uno schiaffo al centrocampista del Verona Duda. Sin da subito i giocatori, soprattutto del Bologna, sono sembrati quasi increduli di fronte a questa decisione, e in effetti a vedere le immagini sembra che il giocatore gialloblu si sia lasciato andare. Sicuramente questo episodio ha cambiato il corso della partita, con il Bologna che stava cercando di recuperare lo svantaggio (cosa che era anche riuscita). Anche Giampaolo Calvarese, nella sua pagina social, ha analizzato la situazione ed è sembrato molto perplesso riguardo la decisione dell'arbitro Ayroldi.

Gianpaolo Calvarese (ph. Image Sport)

Le parole di Calvarese