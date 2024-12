Arriva una clamorosa rivelazione di calciomercato dalla Spagna. Sadio Manè starebbe valutando un ritorno in Europa per la prossima stagione. L'ex Liverpool e Bayern Monaco ha un contratto fino al 2026 con gli arabi dell'Al-Nassr, ma potrebbe chiedere una cessione anticipata già in estate. Fra le possibili destinazioni ci sarebbe anche l'Italia.

E' del quotidiano sportivo spagnolo Sport, la notizia di calciomercato che, qualora dovesse essere confermata, avrebbe del clamoroso. L'Inter vorrebbe sfruttare la volontà di Manè di tornare in Europa, per poter acquistare il 32enne senegalese, vincitore di una Champions League nel 2019 e una Premier nel 2020 con il Liverpool, da grande protagonista. Il nodo principale potrebbe essere quello legato all'ingaggio, ma i neroazzurri hanno sicuramente un progetto solido e vincente da proporre all'ex compagno di Momo Salah. La possibilità di vederlo in Italia il prossimo anno, potrebbe non essere così remota.

Giusto un paio di giorni fa, Beppe Marotta aveva parlato di mercato, affermando di essere già in movimento per il 2025. E chissà, che nel mirino non ci sia proprio l'ex giocatore di Klopp al Liverpool. Ecco le parole del DS dell'Inter:

Noi siamo sempre in attività e guardiamo già alla prossima stagione. Questa stagione possiamo portarla avanti con questo gruppo, omogeneo e ben guidato. Gli infortuni ci sono in tutte le squadre, ma con l'organico a disposizione possiamo far fronte ai nostri numerosi impegni.

