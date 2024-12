In un panorama calcistico in continua evoluzione, le grandi squadre sono sempre alla ricerca di giovani talenti che possano portare qualità e freschezza alla loro rosa. Un nome che sta crescendo rapidamente e che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei è quello di Martin Baturina. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, con soli 21 anni, sta facendo parlare di sé per la sua incredibile visione di gioco e per la capacità di influenzare le partite con passaggi decisivi e assist. Le sue prestazioni sono state determinanti anche con la nazionale croata, dove è riuscito a ritagliarsi un posto fisso.

Baturina è stato paragonato a Luka Modric per la sua tecnica raffinata e la capacità di dominare il gioco in mezzo al campo. In soli 11 match stagionali, ha segnato un gol e messo a segno cinque assist, dimostrando di avere le qualità per fare la differenza anche nei contesti più impegnativi.

Modric Brozovic

L’interesse del Real Madrid e l’intreccio con l’Inter

Nonostante l’interesse da parte di club prestigiosi come il Barcellona, il Manchester United e l'Atletico Madrid, il Real Madrid sembrava destinato a essere il club che avrebbe assicurato Baturina al suo progetto. I Blancos avevano offerto al talento croato un contratto lungo, ma la proposta includeva un prestito biennale in un altro club della Liga, una soluzione che non ha convinto il ragazzo, il quale preferisce rimanere a giocare in Croazia per il momento. Questo ha aperto la porta a un possibile trasferimento in altri top club.

L’Inter segue con grande attenzione Baturina e potrebbe fare un tentativo concreto per acquistarlo nei prossimi mesi. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra, infatti, è quello di ringiovanire la rosa, e Baturina si inserirebbe perfettamente in questa strategia. La valutazione del centrocampista è già salita a 20 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare una sfida per l'Inter sul mercato, ma non impossibile da affrontare se il club deciderà di puntare su di lui.

Riepilogo breve

L'Inter sul mercato sta seguendo con attenzione Martin Baturina, il giovane centrocampista della Dinamo Zagabria, considerato l'erede naturale di Luka Modric. Nonostante l'interesse del Real Madrid, il ragazzo ha rifiutato una proposta di trasferimento che includeva un prestito biennale, preferendo restare in Croazia per il momento. Con la valutazione già salita a 20 milioni di euro, l’Inter potrebbe provare ad acquistarlo nei prossimi mesi, seguendo la sua strategia di ringiovanire la rosa. Se l’affare dovesse concretizzarsi, Baturina potrebbe diventare una delle stelle del centrocampo nerazzurro.

