In programma questa sera la prestigiosa sfida fra Juventus e Manchester City, valevole per la quinta giornata di Champions League e che mette di fronte le squadre di Thiago Motta e Pep Guardiola, entrambe in carenza di risultati e vogliose di riscatto.

Ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, che ha espresso il suo pensiero sulla sfida dell'Allianz Stadium fra le due squadre. Di seguito le sue parole:

Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

Come giudicate la vostra stagione fino ad ora?

Sicuramente vogliamo fare sempre di più, il mister non si attacca agli alibi ma obiettivamente ce ne sono successe di ogni. Bisogna apprezzare i ragazzi che stanno tenendo duro, per aspettare che rientrino gli altri

Vi siete posti delle tempistiche su Thiago Motta?

Noi siamo partiti con un progetto nuovo, che abbia rispetto del bilancio e dei ragazzi giovani che abbiamo. E' chiaro che vogliamo farlo nel minor tempo possibile

Come stanno andando i lavori per trattenere Conceicao?

I rapporti col giocatore sono ottimi, noi vogliamo assolutamente che rimanga con noi e il ragazzo pensa lo stesso. Al 100% rimarrà con noi

