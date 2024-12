Tapiro d'oro per Christian Vieri. L'ex calciatore ieri sera è stato “premiato” da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia in seguito al racconto fatto da Elisabetta Canalis. In particolare, sul rapporto turbolento avuto dalla modella con l'ex attaccante della Nazionale. Bobo ha confermato l'accaduto, raccontando alcuni fatti fino ad ora rimasti sconosciuti.

Christian Vieri e Elisabetta Canalis: una lite furiosa

Vieri on aveva mai nascosto o negato il suo flirt con Elisabetta Canalis. Ma in questi giorni, sono emersi dettagli ignoti al pubblico. Il racconto fatto da lei è valso il tapiro d'oro a Bobo, il quale ha parlato così in occasione della consegna del premio:

E' vero che una volta le ho prese dalla Canalis: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e dato una testata. Menomale che ancora non faceva kick boxing…Anche la storia della scritta figlio di p…..a sulla macchina è vera. E pensa, non eravamo nemmeno fidanzati. Eravamo in un fase di tira e molla.

Vieri (ph. Image Sport)

Vieri sminuisce Cassano, Lele Adani e Ventola: nessun tentativo di riavvicinamento

Non ci sono segnali di pace, o quanto meno di tregua, fra Vieri e i suoi ex amici della Bobo Tv. Alla domanda su Cassano, Adani e Ventola, “Bobone” ha infatti risposto in maniera quasi seccata, completamente disinteressato:

Lasciamo stare quei tre là…

LEGGI ANCHE: Consigli Fantacalcio 16^ giornata Serie A 2024-2025: Reijnders e Ndoye le certezze