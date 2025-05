Nella serata di ieri sono sorte polemiche anche per le decisioni arbitrali prese da Doveri in Parma-Napoli. Una su tutte la scelta di revocare il rigore assegnato al 96’ per fallo di Simeone.

Ecco la moviola di Graziano Cesari e del Corriere dello Sport.

La moviola di Cesari su Parma-Napoli: il rigore su Neres

Graziano Cesari in diretta su Pressing ha commentato l’episodio:

Neres contrastato dal giocatore del Parma, potrebbe andare alla disponibilità del pallone, ma non ci va,in termini di regolamento è giusto che si dia rigore.

Il VAR lo annulla perchè ha colto Simeone che colpisce il giocatore del Parma, è chiaro che questo è fallo, tra la palla e il piede del calciatore c’è l’intervento di Simeone, decisione giusta.

Simeone Napoli

La moviola del Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport ha analizzato l’occasione, indicando corretta la scelta del VAR:

Corretta OFR sul rigore (che è netto, Lovik allarga nettamente la gamba destra a bloccare Neres) poi tolto al Napoli: Simeone non trova il pallone ma calcia il polpaccio destro di Circati, siamo in piena APP, il colpo c’è, giusto richiamare Doveri al monitor e scelta coerente a quel punto dell’arbitro di revocare il penalty.