Nella giornata di oggi si è svolta la 15esima edizione dei Globe Soccer Awards a Dubai, l'evento che premia i migliori giocatori e addetti ai lavori dell'anno.

Tante le star che hanno partecipato all'evento, fra cui anche l'ex centrocampista di Juventus e Roma Miralem Pjanic; il bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo la sua esperienza in Italia. Di seguito le sue parole:

Sicuramente nessuno si aspettava i giallorossi così in basso, gli auguro di fare meglio della prima parte che non corrisponde all'immagine del club. I bianconeri potevano fare qualcosina in più, ma hanno un nuovo allenatore e serve tempo. Hanno investito tanti soldi sul mercato, puntano sempre a vincere lo scudetto e non sono mai contenti di non essere primi, ma sono sicuro che Motta e tutta la squadra faranno tutto per competere