Processo per la morte di Maradona, c'è un colpo di scena: "Diego ucciso".

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero, specialmente quello napoletano e argentino. Martedì è iniziato il processo per la morte di Diego Armando Maradona e stando a quanto rivela l'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe stato un nuovo colpo di scena.

Uno dei legali che difende anche l'infermiera Gisela ha lanciato accuse pesantissime in merito alla morte di Diego Armando Maradona.

Ecco cosa si legge dal quotidiano napoletano:

"In Argentina seconda udienza del processo per la morte di Diego Armando Maradona. Con un colpo di scena. Il presidente della terza sezione penale del tribunale di San Isidro, Maximiliano Savarino, ha estratto il cartellino rosso per due dei legali degli otto medici e infermieri indagati per omicidio con dolo eventuale".