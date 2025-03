Dove vedere Bologna-Lazio, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Bologna-Lazio sarà una gara molto attesa. I rossoblù sono sesti in classifica con 50 punti, uno in meno proprio rispetto ai biancocelesti che a sua volta sono staccati di una sola lunghezza dalla Juventus quarta. In palio dunque ci sono punti preziosissimi per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Ecco di seguito tutte le info sul match della 29 esima giornata di Serie A.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Il Bologna di Italiano punta su Calabria come terzino destro, sulla corsia opposta Miranda è in vantaggio su Lykogiannis. A centrocampo torna Freuler che farà coppia con Ferguson. In avanti il trio di trequartisti che agirà alle spalle di Castro sarà composto da Orsolini, Odgaard (favorito su Fabbian) e Ndoye.

Baroni invece, ritrova Nuno Tavares che giocherà titolare a sinistra, a centrocampo invece spazio a Rovella con Guendouzi.

Davide Calabria (ph. Image Sport)

Ecco di seguito le probabili formazioni di Bologna-Lazio:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Dove vedere Bologna-Lazio, diretta tv streaming gratis Sky, Now o DAZN?

Partita: Bologna-Lazio

Data: domenica 16 marzo 2025

Orario: 15:00

Canale TV: DAZN e DAZN 2 (215 Sky)

Streaming: DAZN

