Si accende Fiorentina-Juventus. Tifosi bianconeri: "Non ci saremo, non ci meritate"

Si scaldano i motori per il match della 29 esima giornata che vedrà sfidarsi due squadre rivali da sempre. Nonostante il mal tempo che si è abbattuto su Firenze, non sembra che ci siamo problemi di rinvio. Al momento si giocherà, visto anche le condizioni climatiche in netto miglioramento,

Fiorentina-Juventus si giocherà domani 16 marzo alle ore 18.

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in campionato (4V, 3N): l’unico successo viola nel periodo risale al 21 maggio 2022 (2-0 al Franchi con gol di Alfred Duncan e dell’ex Nicolás González).

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bove, Colpani

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bremer, Cabal, Conceicao, Douglas Luiz, Milik, Savona, Rouhi

Con un comunicato di protesta, la tifoseria storica della Juventus: I Drughi bianconeri, hanno annunciato la loro assenza nella delicata sfida contro la Fiorentina:

“In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perchè NON CI MERITATE!. Non ci sono più parole per descrivere questo scempio… Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi".