Bologna, spesa in casa Milan: non solo Pobega, altri 2 rossoneri nel mirino

Dopo aver acceso l’entusiasmo dei tifosi con l’arrivo di Ciro Immobile, il Bologna continua a muoversi con decisione sul mercato, e lo fa guardando in casa Milan. La dirigenza felsinea ha individuato alcuni profili rossoneri ritenuti ideali per rinforzare la rosa a disposizione, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della squadra nella prossima stagione.

Il primo nome nel mirino del Bologna

Il primo nome nella lista è quello di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999, cresciuto nel vivaio del Milan, è già stato accostato al Bologna in passato e ora il club emiliano avrebbe presentato una nuova offerta per provare a riportarlo sotto le Due Torri, dopo il mancato riscatto.

La trattativa è in fase di valutazione da parte del Milan e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche Massimiliano Allegri – attuale tecnico rossonero – starebbe ponderando con attenzione il destino del giocatore, che nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze in Serie A, condizionato però da un lungo infortunio.

Gli altri 2 giocatori del Milan nel mirino

Ma non è tutto. Il Bologna ha messo nel mirino anche Yacine Adli, centrocampista franco-algerino dal piede educato e dalla buona visione di gioco, reduce da una stagione in cui ha alternato momenti di brillantezza a fasi meno convincenti. Adli potrebbe rappresentare una risorsa importante per la manovra offensiva dei rossoblù, offrendo qualità e fantasia tra le linee.

In attacco, invece, l’interesse si concentra su Noah Okafor. L’attaccante svizzero, tornato dal prestito al Napoli, è in uscita dal Milan e si cerca una collocaionze. L’eventuale partenza di Dan Ndoye – altro talento elvetico e pedina preziosa per il Bologna – potrebbe infatti liberare spazio e risorse per tentare l’assalto a Okafor, in un’operazione che rafforzerebbe sensibilmente il reparto offensivo.

Le prossime mosse del Bologna, tuttavia, saranno inevitabilmente legate alle uscite. Le cessioni, infatti, potrebbero sbloccare nuovi fondi da reinvestire e ridefinire le priorità in sede di mercato. La società emiliana si muove con pragmatismo e intelligenza, cercando profili che si integrino nella filosofia di gioco del tecnico Vincenzo Italiano e che possano garantire un contributo immediato.

