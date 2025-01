Il Napoli, molto attivo sul mercato, sta cercando di piazzare dei colpi che possano completare la rosa a disposizione di Conte in vista del girone di ritorno del campionato. Gli azzurri sono al primo posto e, dal loro ritorno in Serie A non erano mai riusciti a far registrare un dato di goal subiti migliore di quello attuale (12) nelle prime 19 giornate, simbolo di un lavoro enorme svolto da tutta la squadra.

Il Napoli cerca un colpo a centrocampo

Come già sappiamo i partenopei stanno cercando un giocatore che possa sostituire Buongiorno fino a quando questo non sarà nuovamente disponibile, ma non à l'unica manovra in entrata, in quanto è già stato ufficializzato Scuffet, che farà il secondo di Meret, oltre che Hasa, di proprietà della Juventus.

Luis Hasa (ph. Image Sport)

Il nome più caldo per il centrocampo dei campani è quello di Casadei, attualmente al Chelsea, per cui si è superata la concorrenza del Torino. Il calciatore, che non sta trovando molto spazio, sarebbe volenteroso di dare una spinta alla sua carriera, e sicuramente la piazza napoletana potrebbe essere quella giusta. Le sue prestazioni al Mondiale Under 20 impressionarono, tanto che fu il capocannoniere del torneo. Ora l'obiettivo è di imporsi anche nella Nazionale maggiore.

Cesare Casadei (ph. Image Sport)

Napoli, le parole di Fabrizio Romano su Casadei

Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato i dettagli dell'operazione tramite il suo canale X, di seguito le sue parole

Il Napoli prepara l'offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei. L'affare dovrebbe essere a titolo definitivo, con il Chelsea che chiederà anche la clausola che prevede una percentuale sulla rivendita del centrocampista, così come aveva fatto con Feyenoord, Torino e due club inglesi. Antonio Conte è desideroso di riportare Casadei in Italia.

L'affare sembra vicino e, dalle parole di Romano, si evince un importante interesse di Conte per il giocatore.

